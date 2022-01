FOTO – Nuova maglia Inter 2022/23 con sponsor Digitalbits: i primi tre concept

Inter, come sarà la nuova maglia? E soprattutto, quale sarà l’effetto del sponsor Digitalbits? A questa doppia domanda ha provato a rispondere il sito specializzato Footy Headlines, proponendo i primi concept nerazzurri

NUOVA MAGLIA – Aumenta la curiosità per la prossima maglia dell’Inter, che sarà caratterizzata da un nuovo main sponsor. La “promozione” di Digitalbits al posto di Socios.com dà vita alle prime ipotesi. Partendo dalle anticipazioni raccolte sul nuovo modello Nike previsto per l’Inter, il sito specializzato Footy Headlines ha realizzato il primo concept nerazzurro. Anzi, i primi tre. Quale sarà la grafica dello sponsor Digitalbits per la nuova maglia nerazzurra? Ecco le prime tre ipotesi.

Fonte: Footy Headlines