Nuova maglia Inter 2022-2023, presentazione rinviata: il motivo

La nuova maglia dell’Inter per la stagione 2022-2023 non è stata ancora ufficialmente svelata, anche se ormai da tempo circolano le foto (vedi articolo). Il sito specializzato Footy Headlines spiega il perché.

ANCORA ATTESA – Bisognerà aspettare prima di poter vedere ufficialmente la nuova maglia dell’Inter per la prossima stagione. Il lancio ufficiale, così come la messa in vendita delle divise per il 2022-2023, non avverrà in queste settimane. Il sito Footy Headlines, che tratta le maglie da calcio, segnala come diversi annunci saranno fatti solo a partire dal prossimo 1 luglio. Questo perché ci sono degli accordi di sponsorizzazione in vigore sino al 30 giugno. È il caso proprio dell’Inter, che ha un accordo con Socios solo per la stagione che si sta concludendo. Poi passerà a Digitalbits, ancora da ufficializzare (vedi articolo). Un ritardo quindi legato al marchio che apparirà sulle divise, non alla società né tantomeno allo sponsor tecnico (confermato ovviamente Nike, come dal 1998). Nella stessa situazione dei nerazzurri ci sono anche, fra le altre, Atlético Madrid, Chelsea, Manchester United e Marsiglia.

Fonte: Footy Headlines