Agoumè, giorni caldi per deciderne il futuro. Le opzioni sul tavolo – TS

L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive sul calciomercato. Tanti i colpi in entrata ma anche molti quelli in uscita con varie pedine da piazzare. Una di queste è il giovane Agoumè.

INCONTRO – L’Inter ha tra le mani il futuro di un suo giovanissimo, Agoumè. Il centrocampista l’anno scorso è stato il Ligue 1 al Brest dove ha macinato minuti e presenze. Ora però, all’orizzonte, si prospetta un altro prestito. Come spiega bene Tuttosport nei prossimi giorni, in viale della Liberazione a Milano, ci sarà un incontro tra l’Inter e l’agente del giocatore, Niang. Sul tavolo ci sono diverse opzione per il centrocampista: la permanenza in Serie A con qualche squadra interessata oppure il ritorno in Francia per un altro anno in Ligue 1. Certo, entrambe sarebbero ottime opzioni considerando che l’Inter, per il ruolo di solito occupato da Agoumè, ha chiuso per Asllani dell’Empoli. Dunque un altro anno di esperienza non può che fargli bene.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna