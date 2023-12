Lotito: «Stop decreto crescita fesseria. Juventus e altre distrutte»

Claudio Lotito, presidente della Lazio nonché Senatore della Repubblica Italiana, ha commentato ai colleghi di Notizie.com la decisione del Governo Meloni di sospendere la proroga al Decreto Crescita.

FOLLIA – Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in un’intervista rilasciata a Notizie.com, ha commentato la sospensione al Decreto Crescita da parte della politica italiana. Tanti i club coinvolti dallo stop alla proroga in consiglio dei ministri. Queste le parole del patron laziale: «Bella e grande fesseria che è stata fatta. Vedranno che cavolo di errore è stato fatto, non va bene così anche perché lo Stato non incassa i soldi. Se tu hai uno straniero che paga le tasse in Italia sarà meglio di uno che non viene e non le paga no? Voglio vedere chi viene adesso. In questo modo il nostro campionato perderà di competitività, l’anno scorso ci sono state tre squadre in tutte e tre le finali europee».

ERRORE – Lotito poi, ha spiegato come l’attuale stop comporterà anche dei problemi a grandi club della Serie A, tra cui anche l’Inter: «La Lazio ha i suoi contratti, ma non è tanto quello il tema, il vero problema è che alcune società questo tipo di situazione le va a distruggere e in mezzo ci sono grandi club come il Milan, la Juve e anche la Roma».