Decreto Crescita, salta la proroga: ripercussioni nei club di Serie A!

I club di Serie A non potranno più avvalersi del Decreto Crescita per il pagamento degli stipendi dei calciatori provenienti dall’estero. Questa l’indiscrezione dopo la notizia del no alla proroga del Decreto.

NO ALLA PROROGA – La Serie A e il calcio italiano tremano di fronte all’indiscrezione dell’ultima ora legata al Decreto Crescita. La proroga, che avrebbe prolungato fino a febbraio gli sconti fiscali per gli sportivi, salta. Secondo fonti governative, durante il Consiglio dei Ministri si è giunti alla decisione, che comporterà l’impossibilità di usufruire del Decreto Crescita già a partire da gennaio 2024. I club di Serie A, dunque, non potranno avvalersi sul mercato delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di calciatori in arrivo dall’estero o per il prolungamento dei contratti in scadenza degli stessi.