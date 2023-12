Zielinski invitante per l’Inter e non solo: dialogo fermo col Napoli – Sky

Molti club, fra cui l’Inter, sono alla finestra, in attesa di scoprire se Zielinski riuscirà a liberarsi a zero dal Napoli. Di seguito gli aggiornamenti sulla trattativa per il rinnovo.

ATTESA – L’Inter si siede e aspetta, osservando da lontano l’evolversi della situazione fra il Napoli e Piotr Zielinski. O, per meglio dire, il non evolversi, visto quanto riportato dall’edizione di approfondimento sul calciomercato di Sky Sport 24. Il centrocampista polacco, che è in scadenza di contratto col club partenopeo, è in fase di stallo. Le trattative fra le parti per il rinnovo sono completamente ferme, senza alcun passo in avanti nel dialogo. Non solo l’intesa per il prolungamento di contratto fra Zielinski e la società partenopea non c’è ancora, a ciò si aggiunge anche il movimento del Napoli verso l’inserimento in rosa di un nuovo centrocampista. Tutto ciò è invitante per molti club, fra cui l’Inter, interessati al calciatore polacco, nel caso in cui dovesse riuscire a liberarsi a parametro zero.

Fonte: Sky Sport 24 – Luca Cilli