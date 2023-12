Paparesta: «Inter in autogestione. Senza fondi dirigenza perfetta»

Gianluca Paparesta ricorda i problemi della proprietà dell’Inter, sottolineando il grande lavoro della dirigenza su Sportitalia.

DIRIGENZA – Gianluca Paparesta analizza i problemi della proprietà, ma non si sofferma su quelli: «L’Inter segue giocatori a parametro zero perché è l’unica società che fa autogestione. Non ci sono fondi, la proprietà non si sa se torna e ci sono debiti che a maggio vanno onorati. La dirigenza nerazzurra sta facendo un lavoro eccezionale, non si lamenta e ha trovato giocatori come Thuram che hanno sostituito al meglio Lukaku. Sembrava la disperazione, Thuram sta facendo la differenza in campionato. L’Inter ha 17 punti in più del Napoli campione d’Italia»