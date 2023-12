Genoa-Inter, Inzaghi studia la contromossa. Ballottaggio in avanti

Simone Inzaghi si prepara all’ultima partita dell’anno. Il tecnico dell’Inter sta studiando la contromossa da mettere in campo contro il Genoa. In avanti un ballottaggio.

LAVORO – L’Inter e Simone Inzaghi si preparano all’ultima giornata del 2023. L’ultima trasferta dell’anno sarà in Liguria, sponda Genoa, dove alcune big sono inciampate. Proprio l’Inter vorrebbe evitare di cadere in disgrazia ad un passo dal giro di boa. Il tecnico dell’Inter infatti pensa ad un cambio per evitare il capitombolo contro il Genoa e seguire le orme tracciate contro il Lecce. Tra i tanti dubbi di Inzaghi a pochi giorni da Capodanno, il più discusso è sicuramente quello in attacco vista l’assenza certa di Lautaro Martinez. Se in difesa si va verso la riconferma di Yann Bisseck ai danni di Benjamin Pavard, avanti la situazione è più complicata del previsto in attacco. Ad ora il favorito numero uno è Marko Arnautovic, in lieve vantaggio su Alexis Sanchez. Da gennaio invece, in coppia con Marcus Thuram dovrebbe tornare ovviamente Lautaro Martinez che non vede l’ora di rientrare in campo. L’argentino si è allenato da solo oggi, sui social ha confessato di aspettare solo la prima partita del 2024 per giocare. Verona l’obiettivo nella mente del bomber della Serie A.