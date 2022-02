Longhi: «Scamacca, chi pensa sia tipo Dzeko sbaglia! Inter, Genoa cambiato»

Longhi non boccia Scamacca, ma segnala una diversità rispetto a Dzeko. Il giornalista, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla anche della partita di stasera fra Genoa e Inter.

GLI ANTICIPI – Bruno Longhi dà un giudizio sulle partite di oggi in Serie A: «Non posso sapere in quale condizioni scenderanno in campo Inter e Milan, non ho la sfera di cristallo. Vediamo come saranno le squadre che affronteranno: il Genoa è cambiato tantissimo da quando è arrivato Alexander Blessin. Non ha mai perso, quattro partite e quattro pareggi con soli due gol subiti. Ci sono dei punti di domanda: l’Udinese ha perso 4-0 col Verona ma ha fatto ventuno tiri in porta. È chiaro che, se ci dovessimo basare sulle percentuali di vittoria, Inter e Milan sono favorite per queste partite. Anche la Juventus contro l’Empoli, poi Lazio-Napoli è tutta da giocare».

GLI OBIETTIVI – Longhi risponde a una domanda sull’utilità, lato Inter, di Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca del Sassuolo: «Sono due profili interessantissimi. Raspadori è bravo ad andare a pressare, vede la porta, fa gol, è veloce e salta l’uomo in dribbling. Scamacca ha altre caratteristiche, deve migliorare dal punto di vista tecnico. Se si pensa che Scamacca sia come Edin Dzeko si sbaglia, perché la tecnica di Dzeko ce l’hanno pochi giocatori al mondo».