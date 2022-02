Genoa-Inter, grossa novità in attacco e centrocampo per Blessin! – Sky

Genoa-Inter è la sfida che andrà in scena stasera alle ore 21.05 al “Ferraris”, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù Blessin, secondo quanto rivelato a Sky Sport, sta pensando a una clamorosa sorpresa in attacco e a centrocampo

NOVITÀ – Genoa-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 21.05 allo stadio “Ferraris” di Genova. A differenza di quanto detto nel pomeriggio (vedi articolo), il tecnico Alexander Blessin è pronto a stupire in attacco e anche a centrocampo. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, fuori Mattia Destro, che sembrava sicurissimo del posto vista l’assenza di Roberto Piccoli e dentro Kelvin Yeboah dal 1′ con Filippo Melegoni a supporto.