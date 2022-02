Inter, tutti gli impegni del Settore Giovanile: inizia l’U19 con la Juventus

L’Inter in campo scende in campo stasera alle ore 21.00 contro il Genoa al “Ferraris” (QUI le ultime). Il Settore Giovanile nerazzurro avrà come sempre un weekend ricco di impegni che avranno inizio domani con la Primavera Under 19 di Chivu, impegnata con la Juventus

PRIMA LA PRIMAVERA – L’Inter di Simone Inzaghi sfida stasera il Genoa di Alexander Blessin (QUI le ultime sui rossoblù) mentre il Settore Giovanile scenderà in campo nel weekend. A inaugurare il weekend sportivo sarà l’Inter Primavera di Christian Chivu che sfiderà la Juventus nel match valevole per la ventunesima giornata di campionato domani, sabato 26 febbraio, alle ore 13.00. Nella stessa giornata l’Under 17 Serie A e B affronterà il Milan nel derby valevole per la ventesima giornata di campionato. Di seguito tutti gli impegni del fine settimana.

PRIMAVERA – UNDER 19

Sabato 26 febbraio 2022 – Campionato, 21^ giornata

Juventus vs INTER ore 13.00 (Vinovo Training Center, Torino)

UNDER 18 SERIE A E B

Lunedì 28 febbraio 2022 – Campionato, 20^ giornata

INTER vs Fiorentina ore 15.00 (SYDC, Milano)

UNDER 17 SERIE A E B

Sabato 26 febbraio – Campionato, 20^ giornata

Milan vs INTER ore 15.00 (Centro Sportivo Vismara, Milano)

UNDER 16 SERIE A E B

Sabato 26 febbraio 2022 – Amichevole

INTER vs Cremonese ore 15.00 (SYDC, Milano)

UNDER 15 SERIE A E B

Domenica 27 febbraio 2022 – Amichevole

INTER vs Cremonese ore 11.00 (SYDC, Milano)

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 27 febbraio 2022 – Campionato, 15^ giornata

INTER vs Juventus ore 14.30 (Centro Sportivo Sandro Pertini, Sesto San Giovanni)

UNDER 17 FEMMINILE

Domenica 27 febbraio 2022 – Campionato, 17^ giornata

Azalee Gallarate vs INTER ore 15.30 (CS Maino, Gallarate)

UNDER 15 FEMMINILE

Sabato 26 febbraio 2022 – Campionato, 17^ giornata

Fiammamonza vs INTER ore 17 (Stadio Comunale Sada, Monza)

Fonte: inter.it