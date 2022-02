Genoa-Inter, senza Ekuban per Blessin due alternative in formazione

Genoa-Inter si giocherà alle 21.05 e c’è una novità legata alla formazione di Blessin, visti i convocati diramati nel pomeriggio (vedi articolo). L’assenza di Ekuban apre a una doppia possibilità.

MODIFICA ALL’ULTIMO – Per Genoa-Inter si pensava che nei rossoblù avrebbe giocato Caleb Ekuban, anche perché domenica scorsa contro il Venezia ha segnato il suo primo gol in Serie A. Invece, a sorpresa, nei convocati usciti questo pomeriggio il nome dell’italo-ghanese non figura per un problema muscolare. Alexander Blessin, fin qui quattro pareggi su quattro da tecnico del Grifone, deve quindi rinunciare al suo attaccante. Per sostituirlo doppia possibilità: una è Kelvin Yeboah, punta dell’Italia Under-21 preso a gennaio dallo Sturm Graz, l’altra è il 4-3-2-1 con Nadiem Amiri e Albert Gudmundsson. Non cambia invece il nome del centravanti: sarà l’ex Mattia Destro, visto che peraltro è confermata l’assenza di Roberto Piccoli che non ha recuperato.

GLI ALTRI – Il resto della formazione del Genoa contro l’Inter non prevede ulteriori sorprese. In porta sicuro Salvatore Sirigu, come terzini Silvan Hefti a destra e Andrea Cambiaso a sinistra. I due centrali di difesa vedono Nikola Maksimovic e Johan Vasquez favoriti su Leo Ostigard, da ricordare che è assente anche Zinho Vanheusden (in prestito dall’Inter) a causa di un fastidio al ginocchio. Detto del tridente offensivo, a centrocampo molto ruota sulla scelta fra 4-2-3-1 e 4-3-2-1. Col primo modulo Nicolò Rovella può fare il trequartista, oppure al suo posto può esserci Manolo Portanova. Nelle quattro partite di Blessin in tre è partito titolare quest’ultimo, a Venezia invece c’era il prestito dalla Juventus che ha recuperato da un infortunio. Col 4-3-2-1 invece Rovella farebbe la mezzala, assieme ai confermati Milan Badelj e Stefano Sturaro. Questa la probabile formazione di Blessin per Genoa-Inter: Sirigu; Hefti, Maksimovic, Vasquez, Cambiaso; Sturaro, Badelj, Rovella; Gudmundsson, Amiri; Destro.