Milan-Udinese, formazioni ufficiali: da Pioli segnale chiaro prima del derby

Milan-Udinese avvia la ventisettesima giornata di Serie A nel ‘nuovo orario’ delle 18.50 (vedi articolo): sono appena uscite le formazioni ufficiali. Il segnale dato da Pioli è che non fa turnover in vista del derby di Coppa Italia, in campo i migliori. Per martedì torna Bennacer, oggi squalificato, possibile giochi Rebic se non recupera Ibrahimovic.

MILAN-UDINESE – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, A. Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Castillejo, Rebic, Kalulu, Florenzi, Maldini, Krunic, Bakayoko, Gabbia, Saelemaekers.

Allenatore: Stefano Pioli

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Pablo Marì, Pérez; Molina, Walace, Makengo, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu, Beto.

In panchina: Padelli, Gasparini, Success, Jajalo, Udogie, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Pereyra, Soppy.

Allenatore: Gabriele Cioffi