Genoa-Inter, Inzaghi dà fiducia a Lautaro Martinez: con Dzeko dal 1′! – Sky

Genoa-Inter è la sfida valevole per la ventisettesima giornata di Serie A, in programma stasera alle 21.00 allo stadio “Luigi Ferraris”. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, il partner di Dzeko in attacco sarà Lautaro Martinez

DUBBIO RISOLTO – Genoa-Inter è la partita che si giocherà stasera alle 21.00 allo stadio “Ferraris”. Simone Inzaghi andrà a caccia dei tre punti che mancano ormai da tre sfide di campionato e per farlo si affida alla miglior formazione possibile, con quattro differenze rispetto al Sassuolo (vedi articolo). L’unico dubbio del tecnico nerazzurro era come sempre legato al partner di Edin Dzeko in attacco, con il solito ballottaggio tra Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. L’argentino, secondo Sky Sport, è in vantaggio sul cileno e quindi con ogni probabilità scenderà in campo dal 1′. Il gol manca da tante giornate, magari è questa la serata giusta.