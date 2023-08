Longari: «Schuurs piano B a Pavard. Inter, anche qui un ostacolo!»

L’Inter aspetta Benjamin Pavard, bloccato ad oggi da Tuchel, ma tiene sott’occhio anche Schuurs del Torino. Longari commenta la situazione

GLI SCENARI − Gianluigi Longari sulle colonne di Sportitalia.com si esprime così sul caso Pavard: «La dirigenza dell’Inter aspetterà le manovre del Bayern Monaco fino a dopo il weekend. Se a quel punto non fosse arrivato il via libera di Tuchel per una delle soluzioni proposte dalla dirigenza dei bavaresi per supplire alla partenza del francese, ecco che anche a Marotta ed Ausilio non resterebbe che rivolgersi verso altri profili. Di uguale peso specifico? Difficile, se non impossibile. Tale sarebbe la naturale adattabilità di Pavard al ruolo di braccetto di destra nella difesa di Simone Inzaghi. Un nome che piace, come noto, è quello di Schuurs del Torino. I pro sono l’efficacia difensiva unita alla qualità di palleggio ed in fase di costruzione affinate nel periodo trascorso all’Ajax. I contro sarebbero invece rappresentati dal costo chiaramente elevato e dall’avere a che fare con un osso durissimo in sede di trattativa come Urbano Cairo».