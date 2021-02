Locatelli: «Derby Milan-Inter la partita più bella che c’è! Grande tensione»

Condividi questo articolo

Manuel Locatelli Sassuolo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Locatelli, centrocampista del Sassuolo, parla del derby Milan-Inter che lui ha giocato con la maglia rossonera. Ecco le sue parole intervistato da “Sky Saturday Night” dopo il pareggio per 1-1 contro il Bologna (vedi articolo).

IL PARERE DELL’EX – Manuel Locatelli è cresciuto nel Milan e ha vissuto in prima persona la stracittadina con l’Inter. Questa la sua valutazione: «Il derby è la partita più bella che c’è. Si vive in settimana, l’ho detto tantissime volte: quando vai in giro lo percepisci. Sarà sicuramente una partita di grande tensione, è normale che mi auguro vinca il Milan perché lì ho tanti amici».