Il Bologna regge un tempo in dieci, il derby col Sassuolo finisce 1-1

Sinisa Mihajlovic Bologna

Combattuto derby emiliano per chiudere gli anticipi di oggi in Serie A: Sassuolo-Bologna finisce 1-1, nonostante i rossoblù giochino un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione data dal VAR di Hickey.

PAREGGIO – Il Bologna esce con un buon punto dal derby emiliano, avendo giocato in dieci contro undici un’ora. Non riesce a bissare la vittoria di Crotone il Sassuolo, che pure ha attaccato per gran parte del match. Al 17′ errore imperdonabile dei neroverdi, che provano a giocarla nella propria area seppur pressati. Tocco corto di Francesco Magnanelli per Marlon, Musa Barrow gli scippa palla e crossa basso al centro per la girata in rete di Roberto Soriano. Alla mezz’ora però il Bologna resta in dieci: intervento col piede a martello di Aaron Hickey su Mert Muldur, l’arbitro prima dà giallo e poi richiamato al VAR solo rosso. Nonostante qualche occasione il primo tempo finisce 0-1. Inizio ripresa vincente per il Sassuolo: al 52′ filtrante di Filip Djuricic, sbaglia Danilo Larangeira e ne approfitta Francesco Caputo per incrociare il pari. A cinque minuti dal termine la palla buona per vincerla ce l’ha Domenico Berardi, ma il suo sinistro finisce a lato.