VIDEO – Lazio-Sampdoria 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Luis Alberto Lazio (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images)

Lazio-Sampdoria, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



BENE ALLA COPPA – Lazio-Sampdoria 1-0 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Dopo la sconfitta di sei giorni fa contro l’Inter la Lazio ritrova i tre punti. Contro la Sampdoria degli ex Antonio Candreva e Keita Baldé Diao a colpire è Luis Alberto, che al 24′ con un destro potente dai sedici metri non lascia spazio a Emil Audero. Lo spagnolo gioca un primo tempo strepitoso, poco dopo manda in porta Ciro Immobile con uno splendido assist ma il capocannoniere uscente manda alto. Sempre Immobile ha un’altra occasione, sul cui tiro Audero evita il 2-0. Nella ripresa la Sampdoria spinge non poco per trovare il pari, ma non trova l’episodio giusto. Mentre la Lazio, in contropiede, sciupa un’infinità di occasioni fra Vedat Muriqi, Adam Marusic e Sergej Milinkovic-Savic, coi biancocelesti a volte troppo altruisti e altre poco concreti soli davanti alla porta. Ma la vittoria arriva lo stesso, alla vigilia dell’andata di Champions League contro il Bayern Monaco. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.