Lobotka: «Dialogo con Skriniar sulle ultime gare. Inter e Milan agguerrite»

Stanislav Lobotka, compagno di nazionale dell’interista Skriniar, ha parlato sul portale slovacco sport-aktuality della lotta in campionato. Su Inter e Milan non ha dubbi

CORSA SCUDETTO − Lobotka sul dialogo con Skriniar e la lotta in campionato: «Milan Skriniar ed io abbiamo già parlato dell’ultima giornata di campionato. Ci sono ancora 24 punti a disposizione su otto partite da giocare. La situazione è aperta e tutto può succedere. La Juventus ha avuto un brutto inizio di stagione. Ora sta cercando di recuperare, ma le squadre che ha davanti sono di grande qualità e possono giocare grandi partite. I prossimi tre incontri dopo la sosta ci faranno capire se potremmo lottare o meno per il titolo. Giocheremo contro Atalanta, Fiorentina e Roma. Tutti e tre sono molto forti. Per me, però, le avversarie più sgradevoli sono le due milanesi Inter e Milan. Entrambe le squadre giocano un calcio fastidioso, di corsa e combinazione. Stanno ancora cercando di premere e le considero le più grandi concorrenti nella lotta per il titolo».