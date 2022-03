Bergomi: «Dybala all’Inter? Può fare la seconda punta ma non con Dzeko»

Beppe Bergomi, in collegamento su Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha fatto un intervento sul possibile arrivo di Dybala all’Inter. Lo ‘Zio’ non convinto dell’argentino nel 3-5-2 nerazzurro

POCO FUNZIONALE − Il giudizio di Bergomi su un possibile approdo di Dybala in nerazzurro: «Paulo Dybala la seconda punta la può fare, però ha bisogno di un giocatore diverso da Edin Dzeko. L’argentino non ha gamba, sa fare movimenti però corretti, da la palla in profondità. L’Inter lavora sugli esterni. Non lo vedo tanto funzionale all’Inter, oggi qualche problemino lo troverebbe visti i giocatori. Dzeko non è il suo partner più adatto».