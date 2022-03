De Grandis: «Inter, c’è da ragionare su Dybala. Se arriva può uscire lui!»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha fatto un ragionamento sul possibile acquisto di Dybala da parte dell’Inter. Il giornalista auspica una cessione in attacco

RAGIONAMENTO − Dopo Bergomi (vedi articolo), questo il commento di De Grandis sull’ipotesi Dybala-Inter: «L’Inter, in estate, è uscita dalle sabbie mobili del buco finanziario vendendo dei giocatori. Quindi su Paulo Dybala bisogna fare dei ragionamenti corretti. Potresti cedere Lautaro Martinez al Barcellona e dare i soldi alla Joya. La seconda punta lui la può fare, non è un’ala e non ha una grande gamba. Però un giocatore forte e di qualità che può supportare la prima punta».