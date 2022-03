Toto-Dybala, al via le percentuali sul suo futuro: Inter in pole su altre 4 big

La telenovela Paulo Dybala è partita. Dopo il mancato accordo con la Juventus sul rinnovo, la Joya sarà libero in estate di accasarsi a zero in un’altra squadra. L’Inter è in pole su altre quattro squadre estere

PERCENTUALI − Il toto-Dybala è partito. Da qui alla prossima estate, le voci sul futuro dell’attaccante argentino saranno sempre più in voga con un intreccio tra squadre quasi vorticoso. Come riporta Claudio Raimondi, dagli studi di Sport Mediaset, il domani di Dybala è diviso fra cinque squadre: Inter, Tottenham, Atletico Madrid, Barcellona e PSG. Nella famosa torta delle percentuali, il club nerazzurro è in pole con il 30%. Seguono a ruota con il 25% Barcellona e PSG. Più arretrate invece Atletico Madrid (15%) e Tottenham (5%). L’Inter per fare spazio all’arrivo di Dybala ha già in programma la cessione di Alexis Sanchez.