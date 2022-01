Liverpool, ritorno alla vittoria in Premier League: battuto il Brentford

All’Anfield termina 3-0 Liverpool-Brentford. I Reds ritrovano la vittoria in Premier League dopo tre turni di astinenza. Gli avversaria dell’Inter in Champions League si trovano a -11 dal Manchester City capolista

FACILE − Il Liverpool batte 3-0 il Brentford all’Anfield e ritrova la vittoria in Premier League dopo tre giornate. Tutto facile per i Reds che sbloccano la gara sul finire del primo tempo grazie all’incornata di Fabinho su calcio d’angolo. La ripresa è un monologo Liverpool con la squadra di Jurgen Klopp che prima prende il palo con Diego Jota al 63′ e sei minuti più tardi si porta sul 2-0 con il colpo di testa di Chamberlain. Nel finale, a segno anche il giapponese Minamino su assist di Firmino. Gli avversari dell’Inter in Champions League adesso si trovano al secondo posto in classifica a -11 dal Manchester City ma con una gara da recuperare.