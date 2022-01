Atalanta-Inter: la probabile formazione e le scelte di Inzaghi (Serie A)

Atalanta-Inter è in programma oggi a partire dalle ore 20:45. Partita valida per la 22ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la terza del girone di ritorno. Si può parlare di scontro tra pretendenti allo Scudetto, per questo sarebbe già importante non perdere come all’andata. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Inzaghi per Atalanta-Inter

INDISPONIBILI – Tutti a disposizione tranne il quarto portiere Gabriel Brazao (infortunato) e il quinto attaccante Martin Satriano, che nelle prossime ore si trasferirà al Brest (Francia) in prestito.

Non è stata diramata la lista dei convocati di Simone Inzaghi

MODULO – Non sarà una partita allo specchio per l’Inter ma gli elementi in comunque con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sono molti, a partire dagli esterni a tutta fascia. Solo che il 3-5-2 di Simone Inzaghi prevede una mediana più folta a discapito della trequarti.

Probabile formazione Inter: le ultime novità reparto per reparto

DIFESA – Il capitano Samir Handanovic tra i pali. Al centro Stefan de Vrij dovrebbe strappare la conferma con Milan Skriniar terzo destro e Alessandro Bastoni terzo sinistro. Pre-allertato Danilo D’Ambrosio in caso di utilizzo di Bastoni al centro (fuori de Vrij?).

CENTROCAMPO – Largo a destra tornerà quasi sicuramente Matteo Darmian con Denzel Dumfries inizialmente a riposo, a sinistra Ivan Perisic confermato. In cabina di regia Marcelo Brozovic con Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu mezzali.

ATTACCO – In avanti sono in palio tre maglie per due, con Alexis Sanchez e Lautaro Martinez che sembrano leggermente favoriti su Edin Dzeko, mentre Joaquin Correa è certo di iniziare dalla panchina. Da non escludere sorprese sulla coppia iniziale.

Atalanta-Inter, la probabile formazione: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

La probabile formazione dell’Atalanta di Gasperini

AVVERSARI – Ancora alcuni dubbi di formazione per i padroni di casa. Clicca qui per scoprire anche la probabile formazione dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ospiterà l’Inter a Bergamo. In attesa delle formazioni ufficiali di -Atalanta-Inter, segui tutti gli aggiornamenti su Inter-News.it, sito e app (clicca qui per scaricarla gratuita