Atalanta-Inter: le probabili formazioni della 22ª giornata di Serie A

Atalanta-Inter è la prossima partita in programma ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Gasperini né di Inzaghi. Le due squadre oggi a partire dalle ore 20:45 si affronteranno presso il “Gewiss Stadium” di Bergamo per la partita della 22ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la terza del girone di ritorno. Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Inter in Serie A

ATALANTA (3-4-2-1): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler (C), 13 Pezzella; 18 Malinovskyi, 88 Pasalic; 9 Muriel.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 7 Koopmeiners, 32 Pessina, 42 Scalvini, 45 Zuccon, 46 Cittadini, 59 Miranchuk, 72 Ilicic, 77 Zappacosta, 99 Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Diffidato: Demiral.

Squalificati: –

Indisponibili: 2 Toloi, 3 Maehle, 8 Gosens, 91 D. Zapata, Mattiello.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: Non comunicati.

Ultime notizie: Gasperini deve scegliere l’esterno destro a tutta fascia tra Hateboer e Zappacosta, le cui quotazioni sono in risalita. Ballottaggio a tre per una maglia sulla trequarti tra Malinovskyi, Ilicic e Pessina.

Atalanta-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 8 Vecino, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Vidal e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibile: Brazao.

Inutilizzabili causa positività al COVID-19: –

Ultime notizie: Inzaghi è orientato a premiare Sanchez con una maglia da titolare, di conseguenza a restare fuori sarà uno tra Dzeko e Lautaro Martinez, probabilmente il bosniaco. A destra possibile il ritorno di Darmian dal 1′ per far rifiatare Dumfries. Turnover in difesa per de Vrij? In quel caso Bastoni scalerebbe al centro con D’Ambrosio terzo.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Atalanta-Inter in Serie A verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.