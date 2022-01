Okereke di nuovo decisivo ma in Venezia-Empoli serve solo per un punto

Okereke punisce nuovamente l’Empoli dopo quanto già fatto nel girone di andata. L’1-1 di Venezia-Empoli alla fine forse fa scontenti tutti ma meglio un punto a testa che zero

ANCORA OKEREKE – A Venezia il gol di Szymon Zurkowski al 26′ illude l’Empoli del colpaccio in trasferta ma il pareggio firmato David Okereke al 73′ ristabilisce la parità. Stavolta il gol dell’attaccante arancioneverde serve a strappare un punto agli ospiti anziché tre. L’Empoli di Aurelio Andeazzoli sale a 29 punti, che valgono l’undicesimo posto in classifica al momento. Il Venezia di Paolo Zanetti è sempre diciassettesimo ma ora con 18 punti in Serie A (vedi classifica aggiornata). Tra poco in campo Roma-Cagliari (ore 18:00), prima dell’attesissima Atalanta-Inter (20:45).