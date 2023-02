L’Inter, con il Porto si festeggiano la vittoria ma anche gli incassi – TS

Oltre alla vittoria contro il Porto, il club nerazzurro ha potuto festeggiare anche l’ottimo incasso ottenuto nella sfida di Champions League

INCASSO IMPORTANTE – L’Inter può sorridere. La vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto è stata condita da un incasso record, stimabile attorno ai 6,7 milioni di euro. Questo è inferiore solo ai 7,8 della sfida con il Barcellona a dicembre 2019 e inferiore di 2,4 milioni al recente record stabilito dal Milan contro il Tottenham (9,1 milioni). Nonostante un numero più alto di spettatori – 75.374 interisti contro 74.320 milanisti – la differenza è data dai prezzi dei biglietti. L’Inter, che da poco ha giocato un derby in casa e si prepara a due partite contro la Juventus, ha potuto abbassare il prezzo del biglietto. Il Milan, invece, non aveva altre partitissime sicure in casa.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi