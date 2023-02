Bologna-Inter, si rivede de Vrij! Brozovic dal 1′: la probabile – CdS

Bologna-Inter è in programma domenica alle 12:30. Secondo il Corriere dello Sport Inzaghi dovrebbe optare per de Vrij in difesa. Brozovic partirà dal 1′

IN CAMPO – L‘Inter, dopo la vittoria sul Porto in Champions League, è pronta a rituffarsi nel campionato. Domenica i nerazzurri sfideranno il Bologna di fronte ad un Dall’Ara gremito. Inzaghi dovrebbe confermare Onana fra i pali. In difesa turno di riposo per Acerbi, con de Vrij che prenderà il suo posto al centro, con Skriniar e Bastoni a completare il reparto. A centrocampo si rivede Brozovic dal 1′, con Barella e Calhanoglu nel ruolo di mezzali. Sugli esterni Dimarco e Dumfries. In attacco pronti Lautaro Martinez e Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport