L’Inter alla ricerca di sponsor in Medio Oriente: ricavi da 30 milioni – TS

L’Inter continua la ricerca di nuovi potenziali Main partner per sostituire Digitalbits. Le ricerche si sono concentrate ora nel Medio Oriente

RICERCA – L’Inter è alla ricerca di uno sponsor che possa sostituire Digitalbits. In casa nerazzurra la tentazione di interrompere la collaborazione con la società di cryptovalute durante la pausa per il Mondiale era forte, ma si è deciso di non fare nulla per non lasciare le maglie prive di sponsor. Nel frattempo, ci sarebbero stati degli incontri con delle aziende interessate. L’ultima azienda contattata in ordine di tempo sarebbe Turkish Airlines. Quest’ultima si aggiunge a Binance, Hinance e Leovegas.News. Quest’ultima con LeoVegas.News è già sponsor delle divise di allenamento nerazzurre: potrebbe fare il grande salto in caso di abrogazione del divieto di accordi commerciali per gli operatori del settore giochi e scommesse nello sport in Italia, che renderebbe possibile l’utilizzo del marchio principale LeoVegas senza il suffisso del canale informativo. Il club aspetta l’offerta risolutiva dal Medio Oriente, che permetterebbe di viaggiare su ricavi vicini ai 30 milioni a stagione.

Fonte: TuttoSport – Stefano Scacchi