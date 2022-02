Lautaro Martinez, sanzione in arrivo? Immagini neanche acquisite dalla Procura Federale – CdS

Secondo il Corriere dello Sport questa mattina, si parla ancora di un possibile “sputo”, che non c’è stato, di Lautaro Martinez a Theo Hernandez (immagini chiare ed evidenti). Non è dello stesso parere il quotidiano romano questa mattina, che parla, invece, di “immagini poco chiare”.

POLEMICA SOCIAL – Non poteva che nascere sui social una polemica così inutile quanto inesistente (leggi nostro commento). Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, la Procura Federale non ha neanche acquisito le immagini di questo presunto spunto, che in realtà non c’è mai stato. Lautaro Martinez si avvicina alla balaustra gridando nei confronti di Theo Hernandez. Resta da capire – sempre secondo il quotidiano romano -, se qualche collaboratore dell’arbitro o gli esponenti della Procura Federale hanno sentito offese o atteggiamenti che possano portare ad eventuali squalifica o a multe.

Fonte: Corriere dello Sport