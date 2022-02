Lautaro Martinez vs. Theo Hernandez in Inter-Milan: attenzione alle fake news

Lautaro Martinez è finito al centro di un caso mediatico che di mediatico non avrebbe nulla se non fosse per il potere dei social di influenzare la realtà. Il battibecco con Theo Hernandez al termine di Inter-Milan farà discutere. Proviamo a ricostruire e chiarire la vicenda

DERBY INFINITO – Il nervosismo di Lautaro Martinez dopo la sconfitta nel Derby di Milano è sfociato in una polemica social. Polemica social motivata da un video in cui si vede benissimo che l’attaccante argentino dell’Inter non ha reagito bene alla provocazione di Theo Hernandez, uscito dal campo dopo l’espulsione non prima di indirizzare un pensiero alla panchina nerazzurra. Il triplice fischio finale di Inter-Milan farà parlare ancora per qualche ora. In attesa delle decisioni del Giudice Sportivo, che potrebbe prendere far uso della prova TV per analizzare meglio il battibecco tra i due calciatori. Ma cos’è successo realmente? E soprattutto, cosa non è successo? Chiariamo subito.

Lautaro Martinez contro Theo Hernandez

L’argentino dell’Inter e il francese del Milan non se le sono mandate a dire. Un battibecco fatto di parole, sicuramente poco carine, e gesti abbastanza eclatanti. Uno scontro fisico evitato dagli altri protagonisti ma animato dalle solite fake news che circolano sul web. Nelle ultime ore, infatti, c’è chi ha ipotizzato che “Lautaro Martinez abbia sputato all’indirizzo di Theo Hernandez” una volta presa la strada degli spogliatoi. Un’accusa gravissima nei confronti dell’attaccante nerazzurro che non trova nessuna conferma nei video. E quindi da smontare. Ecco, attenzione a quello che si legge/vede sul web sull’episodio Lautaro Martinez-Theo Hernandez. L’ultima parola sarà ovviamente del Giudice Sportivo, che dovrà giudicare – eventualmente – l’acceso battibecco finale. Inter-Milan non è ancora finita, vero. Attenti ai social, però…