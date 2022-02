Graziani: «Inter, stavolta i cambi non hanno pagato. Ma Inzaghi a ragion veduta»

Graziani non condanna Inzaghi per i cambi nel derby Inter-Milan. L’ex attaccante, nel corso di Tiki Taka su Italia 1, ricorda le situazioni in cui l’allenatore ha azzeccato le mosse a gara in corso.

NON COLPA SUA – Francesco Graziani non dà responsabilità a Simone Inzaghi per il derby Inter-Milan: «Assolutamente no. Lui è uno che cambia molto e anche a ragion veduta, perché ci sono tante partite. È un periodo difficilissimo per l’Inter, anche sotto lo stress fisico. Quante volte abbiamo detto che la panchina ha cambiato l’assetto della squadra e ha portato a vincere? Stavolta non ha pagato, anche perché chi è entrato non era in partita e non so perché. Anche il Milan è cresciuto e ha messo in difficoltà l’Inter, poi negli episodi il Milan è stato straordinario perché in tre minuti ha ribaltato la partita. Olivier Giroud ha la fortuna di andare a prendere prima la palla e poi Alexis Sanchez, quindi non c’è fallo».