Inter, c’è un problema nei big match? La Roma è un nuovo test

Il calendario dell’Inter vede i nerazzurri impegnati subito in un nuovo big match dopo la sconfitta col Milan. Con la Roma arriva un nuovo test.

NUOVO BIG MATCH – Il calendario dell’Inter non concede tregue in questo periodo. Non solo partite a getto continuo, ma pure di alto profilo. Così gli uomini di Inzaghi devono costantemente aggiornare lo score nei big match. Dopo la sconfitta nel derby è legittimo farsi qualche domanda. E la sfida di Coppa Italia con la Roma rappresenta una nuova occasione immediata.

CONTO DA MIGLIORARE – La domanda di cui si parlava è semplice. L’Inter ha un problema coi big match? Lo score stagionale parla quantomeno di un rendimento un filo incostante. Quasi schizofrenico. Gli uomini di Inzaghi fino ad ora in Serie A hanno perso due volte (Milan, Lazio), vinto tre (Lazio, Roma, Napoli) e pareggiato quattro (Atalanta due volte, Juventus, Milan). Tutte partite o quasi con un andamento particolare, accadimenti singolari. In cui l’Inter ha avuto momenti decisamente brillanti, ma anche crolli ed errori evitabili. Per aumentare il conto, si potrebbero aggiungere le due sconfitte col Real Madrid e la vittoria in Supercoppa con la Juventus (che nei regolamentari era un pari).

RECUPERARE E PREPARARSI – I risultati non sono tragici, ma nemmeno scintillanti. Una vittoria con la Roma rimetterebbe un pochino a posto il bilancio. Anche perché l’Inter viene dalla seconda sconfitta stagionale, contro il Milan. E serve prepararsi al meglio prossimo big match, sabato col Napoli. La situazione può scivolare di mano molto in fretta. Sta all’Inter prendere la rotta giusta.