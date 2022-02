Inter-Roma: le probabili formazioni dei Quarti di Finale di Coppa Italia

Inter-Roma è in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati né di Inzaghi né di Mourinho. Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in sfida secca a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita dei Quarti di Finale di Coppa Italia. Ecco le probabili formazioni di Inter-Roma in Coppa Italia

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 13 A. Ranocchia, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 36 Darmian; 7 A. Sanchez, 9 Dzeko.

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 14 Perisic, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili: 18 Gosens, 19 J. Correa, 88 Caicedo.

Ultime notizie: Un ballottaggio in ogni reparto per Inzaghi, che deve decidere se puntare sull’ex Dzeko in attacco oppure su Lautaro Martinez dal 1′. In difesa più Ranocchia che D’Ambrosio per far rifiatare de Vrij, mentre a centrocampo Darmian potrebbe trovare spazio a sinistra se è confermata la panchina per Perisic, altrimenti giocherà al posto di Dumfries a destra.

Inter-Roma, le probabili formazioni in Coppa Italia

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C), 6 Smalling, 3 Ibanez; 2 Karsdorp, 27 Sergio Oliveira, 17 Veretout, 77 Mkhitaryan, 5 Vina; 22 Zaniolo, 9 Abraham.

A disposizione: 63 Boer, 87 Fuzato; 4 Cristante, 7 Lorenzo Pellegrini, 11 Carles Perez, 14 Shomurodov, 15 Maitland-Niles, 24 Kumbulla, 42 Diawara, 52 Bove, 64 Felix Afena-Gyan, 92 El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibile: 27 Spinazzola.

Ultime notizie: Mourinho recupera Pellegrini ma difficilmente lo utilizzerà dall’inizio, ma deve ancora decidere se schierare Veretout o Cristante in mezzo al campo. Più opzioni sulle fasce, con Maitland-Niles che potrebbe tirare il fiato vista la presenza di Karsdorp. Nessuno dubbio in difesa e in attacco, dove troveranno spazio i migliori.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Roma in Coppa Italia verranno date nelle prossime ore. Segui Inter-News.it su tutti i canali – sito, app e social (vedi tutti i collegamenti) – per restare sempre aggiornato.