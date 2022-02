Napoli-Inter, Spalletti ritrova Koulibaly ed Anguissa. Recupera Ounas – TS

Napoli-Inter è in programma sabato alle 18. Luciano Spalletti ritroverà Kaildou Koulibaly e Zambo Anguissa, dopo gli impegni in Coppa d’Africa

RITORNO – Napoli-Inter in programma sabato assume i contorni di una sfida decisiva in chiave scudetto. Spalletti, tecnico degli azzurri, può sorridere: secondo quanto riferito dal Tuttosport, infatti, nella giornata di domani potrà riabbracciare Kalidou Koulibaly, fresco vincitore della Coppa d’Africa col Senegal, e Zambo Anguissa, compagno del futuro nerazzurro Onana, arrivato terzo con il Camerun. I due, saranno di ritorno in Italia nella giornata di domani. Koulibaly non gioca una partita con gli azzurri dall’1 dicembre. Anguissa ha saltato ben 11 partite. Buone notizie anche dall’infermeria: Ounas ha recuperato e sabato sarà fra i convocati del match contro l’Inter.

Fonte: Tuttosport