Lautaro Martinez, grande gesto: forte donazione in Argentina

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez ha deciso di rimanere in Italia, a differenza di altri suoi compagni dell’Inter che hanno preferito rientrare in patria. L’attaccante ha però voluto fare un gran gesto nei confronti del suo paese d’origine, Bahia Blanca.

SOLIDARIETÀ – Questo il post di Héctor Gay, sindaco di Bahia Blanca in Argentina: “Questa mattina abbiamo ricevuto un’importante donazione da parte di Lautaro Martinez, della sua compagna Agustina Gandolfo e della sua famiglia in Argentina. Non ho più parole per descrivere quanto sia contento di questa solidarietà! Ci hanno portato forniture mediche per gli ospedali pubblici, il Penna e il Municipal. Mario Martinez, il padre di Lautaro, è venuto al Municipal a portare la prima parte della donazione. Si tratta di seicentosettanta boccette di alcool in gel (3350 litri), centomila guanti in lattice, cinquemila camici per il personale e cinquemila cuffie. Ci ha detto che stanno facendo una donazione anche a Mendoza, da dove proviene Agustina. Ringrazio Lautaro Martinez e la sua famiglia per la vicinanza alla nostra città, voglio anche riconoscere che la ricezione di queste forniture è stata possibile grazie al coordinamento con le direzioni di entrambi gli ospedali, con cui continuiamo a lavorare in maniera singergica e ottimizzando tutti i ricoveri”.