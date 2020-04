Barcellona disposto a tutto per Lautaro Martinez: tre giocatori all’Inter?

Il Barcellona vuole Lautaro Martinez e non sembra che i catalani abbiano intenzione di mollare la presa con l’Inter. Il quotidiano spagnolo Marca riporta che, per abbassare il cash da corrispondere ai nerazzurri, il Barça vorrebbe inserire dei giocatori: si fanno tre nomi.

L’ORA DELLO SCAMBIO? – “Fonti vicine al Barcellona danno l’operazione per Lautaro Martinez ben incamminata. Nonostante la sua clausola sia da centoquindici milioni, la contrazione del mercato obbligherà il Barça a provare ad abbassare la cifra con giocatori che possono interessare ad Antonio Conte. Il primo a spuntare è quello di Arturo Vidal, che già è stato vicino all’Inter a gennaio. Un altro che potrebbe piacere è Samuel Umtiti, un centrale mancino per la difesa a tre di Conte. Non si può neanche scartare che il Barcellona includa Nélson Semedo e si metta a cercare un terzino destro, visto che il portoghese era già stato inserito nella trattativa per Antoine Griezmann come parziale contropartita”.

Fonte: Marca.com – Hugo Cerezo