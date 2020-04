Deeney: “Follia Manchester United: cedere Lukaku e poi prendere Ighalo”

Condividi questo articolo

Deeney ha parlato della partenza di Romelu Lukaku dal Manchester United per approdare all’Inter. La punta del Watford esprime chiaramente parere negativo sull’operazione in uscita dei Red Devils, che hanno poi puntato su Ighalo. Di seguito le sue dichiarazioni a The United Stand

DURE CRITICHE – Troy Deeney critica espressamente il Manchester United sul mercato: «Il colpo che hanno avuto su Lukaku è da matti, se ci pensi. Hanno ceduto il belga e poi sono andati a prendere Ighalo. Ma davvero, Lukaku? Quando era all’Everton, “Ah, abbiamo bisogno di qualcuno come lui, sarebbe fantastico allo United”, allora lo prendi e poi dici “Ah, il suo primo tocco non è buono” ma ha segnato qualcosa come 60 goal, sai? “No, non va abbastanza bene. Il suo tocco non è abbastanza buono”».