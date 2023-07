Lautaro Martinez il centro dell’universo Inter! Nuovo leader − CdS

Lautaro Martinez guida il nuovo corso dell’Inter dopo gli addii di Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Skriniar. Tutti a lezione dal Toro

NUOVO CORSO − Il nuovo centro di riferimento dell’Inter si chiama Lautaro Martinez. Il Toro diventa la guida, la pietra angolare e il leader indiscusso di questa nuova Inter senza più i senatori: da Handanovic, 11 anni di militanza, a D’Ambrosio, 9 anni e mezzo, fino a Brozovic, 8 anni, e Skriniar 5. Ora è il Toro, sia per gradi che per leadership tecnica e carismatica, a diventare il vero e unico capitano nerazzurro. Il vice sarà Barella. Lautaro Martinez è chiamato all’anno della consacrazione definitiva. L’Inter punta a vincere nuovi trofei e in particolare la seconda stella. L’argentino, prossimo ai 26 anni, ormai sa come vincere sia col club che con la sua Argentina. Lui esempio e leadership come nel post gara di Bologna, dove l’Inter trovò una delle sconfitte peggiori dell’ultima stagione. Ebbene, l’argentino ci mise la faccia e provò a dare la scossa, ammettendo che in quel modo non si poteva andare avanti. Da lì la svolta.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno