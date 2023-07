Sommer-Inter, strada in salita! Distanza col Bayern Monaco − CdS

Ci vorrà ancora del tempo per vedere Yann Sommer all’Inter. Lo sprint decisivo non arriverà nelle prossime ore. Col Bayern Monaco vige ancora distanza

IN SALITA − Appese ad un filo le speranze di Inzaghi e dell’Inter di vedere Sommer in Giappone con la squadra. Strada in salita, il Bayern Monaco fa muro e vuole che la Beneamata paghi la clausola da 6 milioni di euro. Non si sblocca l’operazione legata allo svizzero, anche perché Neuer non è ancora rientrato del tutto dopo l’infortunio al ginocchio. Da Viale Liberazione filtra poco ottimismo. La sensazione è che l’Inter partirà per la tournée nipponica senza il suo numero uno ma con Raffaele Di Gennaro, Filip Stankovic e Andrei Ionut Radu. Sommer potrebbe raggiungere il Sol Levante solamente a tournée inoltrata.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno