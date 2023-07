Balogun apre al trasferimento: l’Inter ragiona in prospettiva − TS

Balogun apre al trasferimento in nerazzurro con l’Inter che sta cercando di ragionare per lo più in prospettiva. È il nome che più piace alla dirigenza per il reparto offensivo, secondo Tuttosport.

PREFERENZA − Folarin Balogun è il nome che più piace alla dirigenza dell’Inter per il reparto offensivo. L’attaccante ha aperto al trasferimento in nerazzurro e, come sottolineato da Tuttosport, sia per Marotta che per Ausilio l’intenzione sarebbe quella di investire su di lui, visto come il profilo più completo in termini di prospettiva. Per Balogun, quindi, l’Inter è anche disposta a reinvestire con l’Arsenal il budget che sarebbe stato destinato a Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino