Morata, Inzaghi ha preso una decisione: la posizione dell’Inter − TS

Morata piace a Simone Inzaghi perché garantisce esperienza, ma l’Inter non intende andare oltre i 15 milioni di euro già offerti per lui. Il punto di Tuttosport.

VOLONTÀ − Alvaro Morata è uno degli obiettivi per il reparto offensivo dell’Inter da quando è saltata l’operazione legata a Romelu Lukaku. Da un lato c’è Simone Inzaghi che, secondo Tuttosport, avrebbe espresso la volontà di avere lui in squadra per un discorso di maturità ed esperienza. Dall’altro lato c’è, invece, il club che vorrebbe ragionare piuttosto di prospettiva. L’Inter inoltre per Morata non intende andare oltre i 15 milioni di euro offerti, a fronte dei 20 milioni chiesti dall’Atletico Madrid. Al momento la situazione resta perciò in stand-by.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino