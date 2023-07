Frattesi e poi? Inter, c’è un problema: spina dorsale andata − CdS

Non può bastare il solo acquisto di Davide Frattesi in mezzo al campo. L’Inter in questo mercato ha perso un’ossatura di gioco e carisma

OSSATURA ANDATA − A meno di un mese dall’inizio del campionato, l’Inter deve fare i conti con un problema non da poco: la spina dorsale della squadra non c’è più. Onana, Skriniar, Brozovic e Lukaku. Tutti andati altrove. L’arrivo del solo Frattesi in mezzo non può bastare, servirà altro. In primis dal portiere. Il camerunese era il vero regista arretrato della squadra, colui capace di far iniziare il gioco da dietro ma anche di tentare rilanci improvvisi per spezzare le linee avversarie. Brozo era l’architetto, l’equilibratore di Inzaghi. Ora il compito va in mano a Calhanoglu, che dovrà ripetersi dopo l’ottimo lavoro dello scorso anno. L’assenza di Skriniar è stata ovviata negli ultimi 4 mesi dall’exploit di Darmian. Ma il laterale di Legnano non può di certo giocare titolare tutta la stagione. Serve un’alternativa e Bisseck lo è di Bastoni. Infine, la partenza di Lukaku toglierà all’Inter quella dirompenza fisica e tecnica in avanti che nel finale di stagione aveva fatto la differenza. Ergo: urge intervenire!

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno