Lautaro Martinez, il blocco dal gol è solo un ricordo: s’è preso l’Inter − CdS

Lautaro Martinez si è preso a suon di gol e prestazioni illuminanti l’Inter. Il Mondiale vinto da non protagonista gli ha dato una carica e un’autostima impressionanti

INDISPENSABILE − Lautaro Martinez capitano e guida dell’Inter. Il Toro è il vero crack di questa squadra, giocatore formidabile e decisivo. Il Mondiale vinto ha consacrato l’attaccante di Bahia Blanca, riportandolo a Milano con una consapevolezza e una carica straordinarie. Praticamente dal 4 gennaio in avanti, all’Inter fa tutto lui: gol a raffica (otto) e rendimento da top assoluto. E se non segna permette agli altri di segnare. È ormai un nuovo Toro. Finito il periodo del blocco realizzativo, adesso è diventata una macchina infallibile. Il suo futuro sembra essere sempre più legato all’Inter, considerando anche la sua vita fuori dal campo: un ristorante già in potere e una famiglia che si allargherà con l’arrivo di un nuovo figlio. Beh, non c’è Premier o Liga che tengano. Lautaro Martinez ha in mano la sua Inter.

Fonte: Corriere dello Sport − Marco Evangelisti