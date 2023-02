Bologna-Inter, 6-1 di San Siro non andato giù. Vendetta Skorupski − CdS

Bologna-Inter, è già vigilia. Al Dall’Ara, match molto interessante domani alle 12.30. All’andata non c’è stata partita col sonoro 6-1 nerazzurro. Skorupski spinge per la vendetta sportiva e per l’Europa

CERCA VENDETTA − All’andata, l’Inter si sbarazzò del Bologna con un umiliante 6-1 ribaltando completamente l’iniziale vantaggio felsineo firmato Lykogiannis. Al Dall’Ara, i rossoblù (vedi ultime di formazione) vanno alla ricerca anche della vendetta sportiva. In particolare Lukasz Skorupski, che lo scorso anno invece neutralizzò la banda di Inzaghi nella clamorosa debacle Scudetto. Il portiere polacco però non dimentica i sei gol presi a San Siro e cerca vendetta proprio domani al Dall’Ara. Proprio lui, uno dei pochi ad avere esperienze europee tra Roma e Nazionale, che dovrà guidare anche il Bologna verso un sorprendente posto in Europa.

Fonte: Corriere dello Sport − Dario Cervellati