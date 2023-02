Inter, il Salisburgo è bottega cara ma buona: Ausilio visiona 2 profili − CdS

Ausilio ha visto dal vivo Roma-Salisburgo di Europa League per visionare qualche interessante profilo austriaco. L’Inter guarda con attenzione la cara ma eccellente scuderia della Red Bull

SPIA NERAZZURRA − Piero Ausilio giovedì sera all’Olimpico a vedere Roma-Salisburgo. L’Inter ha un certo canale preferenziale con la società austriaca tant’è che lo stesso DS nerazzurro non è sicuramente una faccia nuova per i vertici della Red Bull. E in particolare per il DT del Salisburgo Mario Gomez, incontrato sia a novembre in un hotel di Milano che a dicembre a Malta durante l’amichevole fra i due club. La bottega austriaca è cara ma anche molto buona. Tra i nomi visionati dal direttore sportivo dell’Inter, Okafor e Kjaergaard. Il primo è sui taccuini di diverse grandi squadre europee (Milan compreso) e ha una valutazione attorno ai 35 milioni, quindi non compatibile con le possibilità nerazzurre. Kjaergaard, invece, ha appena 19 anni e ha bisogno di crescere ancora per dimostrare il suo valore. Insomma, al momento, i colloqui ci sono, ma senza vere trattative aperte.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno