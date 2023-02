Bologna-Inter, Thiago Motta con due dubbi! Dalla panchina un ex − CdS

È vigilia di Bologna-Inter. Thiago Motta, il quale ha parlato ieri in conferenza stampa (vedi articolo), ha due dubbi di formazione da risolvere. Intanto, l’ex Medel partirà dalla panchina

LE ULTIME − Bologna-Inter, match dell’ora di pranzo di domani 26 febbraio. Al Dall’Ara ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, quasi 27 mila persone, per assistere ad uno dei match più interessanti della 24ª giornata di campionato. Thiago Motta ha due dubbi di formazione: uno in attacco e l’altro in difesa. In avanti, c’è da capire se Sansone potrà giocare dall’inizio o meno. L’attacco febbrile che lo ha coinvolto negli scorsi giorni lascia ancora qualche sporadico dubbio. Ma dovrebbe farcela. In difesa, invece, è bagarre tra Souamoro e Sosa per affiancare Lucumì. Il primo è pienamente recuperato dopo lo stop delle ultime settimane. Intanto, partirà dalla panchina l’ex Gary Medel. Il Pitbull lascerà spazio al centrocampo titolare composto da Schouten, Ferguson e Dominguez.

Fonte: Corriere dello Sport − Matteo Fogacci