Dumfries in uscita, l’Inter fa l’identikit del suo erede! Uno in vantaggio − TS

Dumfries rimane il numero uno sulla lista dei sacrificabili in casa Inter. Sia Ausilio che Baccin si stanno muovendo per cercarne il sostituto più adatto. C’è l’identikit

IL PROFILO − Denzel Dumfries verso la cessione in estate. L’Inter dovrà fare cassa e l’olandese rimane l’indiziato principale per immolarsi al cospetto della causa nerazzurra. Piero Ausilio, giovedì in missione a Roma (vedi articolo), con il fidato vice Dario Baccin si stanno muovendo per cercare subito il sostituto. C’è l’identikit: giovane under 25, forte e non troppo caro. Al momento, c’è in vantaggio il canadese Buchanan del Brugge. Osservato peraltro la scorsa settimana in Champions League.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini