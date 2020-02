Lapo Elkann punzecchia l’Inter: “L’Aquila vola, la Zebra…”

La sconfitta per i nerazzurri in Lazio-Inter di ieri sera, ha inevitabilmente scatenato le reazioni dei tifosi di entrambe le squadre e non solo. Lapo Elkann, per ovvie ragioni tifoso della Juventus, non ha perso l’occasione per punzecchiare i tifosi nerazzurri.

ZEBRA, ACQUILA E BISCIONE – La lotta tra Inter, Lazio e Juventus non si gioca soltanto in campo, ma anche fuori. Sono molti infatti dopo ieri sera gli sfottò dei tifosi avversari nei confronti della squadra nerazzurra, tra cui appunto anche quelli dei tifosi bianconeri. Tra questi è arrivato anche il commento di un tifoso speciale come Lapo Elkann, che tramite il suo profilo Twitter ufficiale ha voluto cogliere l’occasione della sconfitta della squadra di Antonio Conte per punzecchiare proprio i tifosi nerazzurri: “La Zebra ride e l’Aquila vola”. È necessario quindi, alla luce di queste parole, ricordare un famoso detto che recita: “Ride bene chi ride ultimo”…