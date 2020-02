Capello: “Inter vicina a Juventus. Lazio vera sorpresa, i nerazzurri…”

Intervistato da “Sky Sport 24” in occasione della cerimonia dei Laureus Sports Awards in programma oggi a Berlino, Fabio Capello – ex allenatore – ha parlato della corsa Scudetto in Italia e delle possibilità di vittoria finale di Juventus, Lazio e Inter.

CORSA A TRE – Nonostante la sconfitta di ieri sera contro la Lazio, ancora nulla è perduto per l’Inter per quanto riguarda lo Scudetto. Il primo posto occupato dalla Juventus è infatti a soli tre punti e mancano ancora molte partite fino alla fine del campionato. Intervistato proprio sulla corsa al primo posto, l’ex allenatore Fabio Capello ha analizzato in questo modo le possibilità delle tre squadre in corsa: «La sorpresa di questo campionato è che la Juventus ha 10 punti meno dello scorso anno, per questo i rivali sono più vicini. Ci sono stati dei problemi, i competitors sono agguerriti. L’Inter è lì vicino, la Lazio è la vera sorpresa del campionato perché non si pensava potesse far così bene. I nerazzurri hanno momenti da grande squadra, ma dei momenti in cui si perdono come ha detto Antonio Conte. Sarà difficile e tutto decisivo fino all’ultimo momento. Se uno è convinto, ha la testa a posto e si è creato un gruppo senza problemi, allora si è raggiunto un grande obiettivo, poi la qualità dei giocatori può fare la differenza».